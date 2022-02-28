Держмитниця: 7 митниць зупинили роботу, інші виконують свої функції

Сім митниць – Донецька, Луганська, Херсонська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Миколаївська – зупинили роботу, решта виконує свої функції, за винятком окремих митних постів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби.