Держмитниця: 7 митниць зупинили роботу, інші виконують свої функції

Сім митниць – Донецька, Луганська, Херсонська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Миколаївська – зупинили роботу, решта виконує свої функції, за винятком окремих митних постів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби.

"Наразі тимчасово не працюють Донецька, Луганська, Херсонська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Миколаївська митниці та деякі митні пости. Інші митниці виконують свої функції та готові працювати", – йдеться у повідомленні відомства.
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