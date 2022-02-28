Російські економісти написали відкритий лист проти війни в Україні

За їхніми словами, економічні витрати для Росії будуть на порядок більшими, ніж упущені можливості у попереднє десятиліття економічного застою, повідомляє УНІАН.

Низка російських економістів написали відкритий лист проти війни в Україні.

"Ми, спільнота економістів, які працюють в університетах та науково-дослідних центрах у Росії та за її межами, заявляємо рішучий протест проти війни, розпочатої 24 лютого 2022 року російською владою проти України. Ми вимагаємо негайного припинення бойових дій та виведення російських військ з України. Напад на Україну – це акт безпідставної агресії проти сусідньої суверенної держави", - йдеться у листі.

Також економісти пророкують серйозні негативні наслідки для економіки Росії - зростання цін, падіння доходів та інвестицій, знецінення заощаджень, подальше скорочення соціальних витрат, прискорена втрата людського капіталу внаслідок еміграції. Вони підкреслили, що економічні витрати для Росії будуть на порядок більшими, ніж упущені можливості в попередні десятиліття економічного застою.

"Ми вважаємо, що дії керівництва Росії завдають величезних збитків майбутньому Росії. Розв'язуючи війну проти України, керівники Росії діють проти інтересів російських громадян".

Лист підписали понад сто економістів.