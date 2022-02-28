БелТА: розпочалися переговори Росії та України

У Білорусі розпочались переговори російської та української делегацій. Про це відомо з трансляції﻿ БелТА.

Наразі немає інформації, скільки триватимуть переговори.

Нагадаємо, в ОП повідомляли, що ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

До складу української делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.