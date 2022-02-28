ДСНС: Інтенсивний обстріл триває у Чернігові

У Чернігові у понеділок російські війська продовжують інтенсивний обстріл, у зоні поразки – приватні та багатоповерхові будинки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ворог нещадно обстрілює Чернігів. Станом на 12:20, 28 лютого протягом 20 хвилин триває інтенсивний обстріл м. Чернігів, вул. Бєлова, Рокосовського, Доценка, Пухова. У зоні поразки приватні та багатоповерхові житлові будинки", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

У повідомленні уточнюється, що виникла пожежа в "Епіцентрі".