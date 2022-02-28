Мережа АТБ ввела обмеження на продаж соціальних товарів

Компанія АТБ-Маркет з 28 лютого вводить в усіх магазинах торговельної мережі АТБ обмеження, щодо продажу соціальної групи товарів одному покупцю, повідомляє Новое время.

"Таке рішення компанія прийняла для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв’язку з воєнним станом" , — повідомив у Facebook Сергій Демченко, директор з комунікацій корпорації АТБ.

Зокрема, хліб, батони, крупи, цукор, сіль, макаронні вироби, олія будуть відпускатися в кількості не більше двох одиниць одному покупцю.

На сьогоднішній день магазини торговельної мережі АТБ працюють у посиленому режимі. Магазини, які знаходяться у зоні безпосередніх бойових дій закриваються, але за стабілізації ситуації вони продовжують свою роботу.