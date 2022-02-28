"Нова пошта" запускає доставку гумдопомоги з-за кордону

28 лютого 2022 року компанія "Нова пошта Глобал" запустила лінію гуманітарної пошти для волонтерських організацій та людей з усього світу, які бажають допомогти Україні, повідомляє AIN.ua.

Про це заявив співзасновник "Нової пошти» Володимир Поперешнюк.

"Волонтерам достатньо надіслати або привезти речі на один з наших закордонних складів у своїх країнах, далі ми подбаємо за їхню доставку" , – написав він.

Він також надав список адрес для відправки гуманітарної допомоги:

США

27 Merry Lane NP100007070

New Jersey (NJ)

East Hanover

07936

+19739476185

Mon — Fri 09:00-17:00

Польща

18 Karola Miarki NP200007070

Aqua Calida

Jelenia Gora

Dolnośląskie

58-500

Polska

+902124822002

Mon — Fri 09:00-16:00

Велика Британія

Brother Parcel Post

Unit10, PhoenixPark, Parkwood NP300007070

Maidstone

ME15 9XN

Kent

+447926258649

Mon — Fri 09:00-15:00

Німеччина

Rauschwalder Str 41 NP400007070

Aqua Calida Sp. z o.o.

Görlitz

02826

Deutschland

+49 151 58413734

Mon — Fre 10:00-14:00

Франція

16,Rue Jacques-Yves Cousteau NP500007070

Villenave-d’Ornon33140

GIRONDE

+33 6 46 85 34 68

Mon — Fri 09:00-18:00

Італія

Friuli-Venezia-GiuliaMuggia (TS)

Strada Templari, 1 (ITALFORWARD) NP600007070

34015

+39 339 6206585

Mon — Fr 09.00-18.00