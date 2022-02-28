"Нова пошта" запускає доставку гумдопомоги з-за кордону
28 лютого 2022 року компанія "Нова пошта Глобал" запустила лінію гуманітарної пошти для волонтерських організацій та людей з усього світу, які бажають допомогти Україні, повідомляє AIN.ua.
Про це заявив співзасновник "Нової пошти» Володимир Поперешнюк.
"Волонтерам достатньо надіслати або привезти речі на один з наших закордонних складів у своїх країнах, далі ми подбаємо за їхню доставку", – написав він.
Він також надав список адрес для відправки гуманітарної допомоги:
США
27 Merry Lane NP100007070
New Jersey (NJ)
East Hanover
07936
+19739476185
Mon — Fri 09:00-17:00
Польща
18 Karola Miarki NP200007070
Aqua Calida
Jelenia Gora
Dolnośląskie
58-500
Polska
+902124822002
Mon — Fri 09:00-16:00
Велика Британія
Brother Parcel Post
Unit10, PhoenixPark, Parkwood NP300007070
Maidstone
ME15 9XN
Kent
+447926258649
Mon — Fri 09:00-15:00
Німеччина
Rauschwalder Str 41 NP400007070
Aqua Calida Sp. z o.o.
Görlitz
02826
Deutschland
+49 151 58413734
Mon — Fre 10:00-14:00
Франція
16,Rue Jacques-Yves Cousteau NP500007070
Villenave-d’Ornon33140
GIRONDE
+33 6 46 85 34 68
Mon — Fri 09:00-18:00
Італія
Friuli-Venezia-GiuliaMuggia (TS)
Strada Templari, 1 (ITALFORWARD) NP600007070
34015
+39 339 6206585
Mon — Fr 09.00-18.00