Голова Сумської ОДА: В Охтирці підірвали нафтобазу вакуумною бомбою (Оновлено)
Голова Сумської обласної державної адміністрації повідомив про підрив нафтобази в Охтирці. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Охтирка. Підірвано нафтобазу. 12:30", - написав голова Сумської ОДА.
Крім того, з усіх боків Сум у місто слідує ворожа техніка, є загроза вуличних боїв.
Мер Охтирки Павло Кузьменко згодом повідомив, що нафтобазу підірвали вакуумною бомбою.
"Скинуто вакуумну бомбу на склад нафтового наливу, підірвано ємності з нафтою. Ворог підло використовує заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби", - сказав він у відеозверненні.