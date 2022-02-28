Голова Сумської ОДА: В Охтирці підірвали нафтобазу вакуумною бомбою (Оновлено)

Голова Сумської обласної державної адміністрації повідомив про підрив нафтобази в Охтирці. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Охтирка. Підірвано нафтобазу. 12:30", - написав голова Сумської ОДА.

Крім того, з усіх боків Сум у місто слідує ворожа техніка, є загроза вуличних боїв.

Мер Охтирки Павло Кузьменко згодом повідомив, що нафтобазу підірвали вакуумною бомбою.