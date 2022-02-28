Генштаб: існує висока ймовірність застосування збройних сил Білорусі

Станом на 11:00 понеділка, 28 лютого, противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. Існує висока ймовірність застосування збройних сил Республіки Білорусь, повідомляє Генштаб ЗСУ﻿.

"За попередню добу російські окупанти нанесли 6 ракетних ударів (до 30 ракет) та 4 авіаційні удари переважно з повітряного простору Республіки Білорусь. Від початку відкритої агресії противник застосував близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер" , - повідомили в Генштабі.

Повітряно-космічні сили ЗС Росії перебувають на чергуванні у повітряному просторі Республіки Білорусь. Для перевезення особового складу та вантажів використовується аеродромна мережа Республіки Білорусь.

Як зазначили в Генштабі, на Поліссі противник поніс відчутні втрати та намагається їх поповнити за рахунок повітряно-десантних військ Росії. На Сіверському напрямку він завершив перегрупування та намагається продовжити наступ на напрямку Чернігів - Київ. Три БТГр в районах Хомутовка, Глухів, Батурин зупинені.

Мотострілецький підрозділ 14 Армійського корпусу Північного флоту на рубежі Суми – Охтирка – Полтава поніс значні втрати та втратив наступальний потенціал.

На Слобожанському напрямку противник зупинений. У Донецькому операційному районі противник силами 1 та 2 АК за артилерійської підтримки ЗС РФ намагається вести наступальні дії. Мета загарбника щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнута, зазначили в Генштабі.

На Таврійському напрямку противник після перегрупування намагається організувати наступ на Миколаїв та не полишає спроб висадки морського десанту в районі Маріуполя. Збройні Сили України ведуть оборону рубежів.

"Незважаючи на значні втрати та зниження темпів наступу на окремих напрямках, ворог не відмовляється від своєї основної мети – отримання контролю над Києвом. Силами оборони столиці вжито заходів із протидії ворогу" , - йдеться в повідомленні.

Угруповання різнорідних сил ВМС продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині акваторії Чорного моря. Здійснює оборону пунктів базування та портів Одеса, Південний, Очаків, Чорноморськ з морського напрямку.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює прикриття з повітря частин та підрозділів оперативних угруповань військ по всій території України.