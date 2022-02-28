The Hill: Вторгнення РФ посилило побоювання Заходу щодо потенційного ядерного конфлікту

Росія може застосувати ядерну зброю, якщо ситуація загостриться. Такий крок швидко втягне США в конфлікт та в кінцевому підсумку між собою зіткнуться дві найбільші ядерні держави, вважають експерти, повідомляє Новое время.

Президент Росії Володимир Путін наказав привести сили стримування своєї країни, включаючи ядерну зброю, у підвищену бойову готовність, посилаючись на так звану загрозу із Заходу, поки сама Москва продовжує військове вторгнення до України.

Високопоставлений чиновник оборонного відомства США прокоментував наказ Путіна:

"Безперечно, що залучення таких сил у разі будь-якої помилки, зробить ситуацію набагато, набагато небезпечнішою" , — цитує його видання The Hill.

Чиновник також сказав журналістам, що у США "немає підстав" сумніватися в дійсності наказу Путіна, який вони назвали "непотрібним" і "ескалаційним".

Путін грав м’язами ядерної міці Москви ще на початку атаки на Україну в четвер, попереджаючи у своїй промові, що країни, які втручатимуться в дії Росії, зіткнуться з "наслідками, яких ніколи не бачили".

Ця загроза викликала занепокоєння, що самовпевнена Росія може застосувати ядерну зброю, якщо ситуація загостриться. Такий крок швидко втягне США в конфлікт та в підсумку між собою зіткнуться дві найбільші ядерні держави, вважають експерти.

"Рішення російського уряду ввести війська до України загрожує переростанням у ширший конфлікт з непередбачуваними та далекосяжними наслідками" , — заявив Дерек Джонсон, лідер міжнародної групи з ліквідації ядерної зброї Global Zero.

"Найбільший ризик використання ядерної зброї сьогодні пов’язаний із незапланованою або раптовою ескалацією традиційного конфлікту. Оскільки війська НАТО та Росії діють у безпосередній близькості, загроза однієї помилки, неправильного тлумачення чи прорахунку під час близького зіткнення чи військових навчань збільшує ризик переростання до прямого конфлікту та потенційного використання ядерної зброї" , — сказав Джонсон.

Хоча США та Росія не перебувають у прямому конфлікті — президент Байден наполягав на тому, що американські сили не воюватимуть в Україні — адміністрація наказала перемістити понад 14 000 американських військових у різні локації в Європі на випадок поширення конфлікту на сусідні країни Альянсу.

НАТО також вперше в історії активізувало свої сили швидкого реагування, до складу яких входять близько 40 000 підрозділів багатонаціональних наземних, повітряних, морських і спеціальних операцій, які Альянс може розгорнути за короткий термін у разі потреби.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у неділю заявив, що наказ Путіна про приведення російських ядерних озброєнь у стан підвищеної бойової готовності є частиною "небезпечної риторики" й саме тому Альянс почав посилювати свою оборону.

"Якщо ви поєднаєте цю риторику з тим, що вони роблять на місцях в Україні, ведуть війну проти незалежної суверенної нації, здійснюють повноцінне вторгнення в Україну, це додає серйозності ситуації" , — сказав Столтенберг CNN.

Відповідаючи на запитання про статус ядерних сил США після останнього наказу Путіна, високопоставлений чиновник з оборони сказав журналістам, що Пентагон не обговорює "особливості нашої стратегічної позиції стримування" та додав, що США залишаються "впевненими у здатності захистити себе, своїх союзників і партнерів, і це містить сферу стратегічного стримування".

За оцінками Федерації американських вчених, Росія має у запасі близько 4477 боєголовок, призначених для пускових установок великої дальності та тактичної ядерної зброї малої дальності, майже 1590 з яких розгорнуті на ракетах наземного базування, ракетах підводних човнів та бомбардувальниках.

Запаси, яких трохи більше у Сполучених Штатів, в основному служать стримуючим фактором від нападу, при цьому всі розуміють, якщо будь-яка сторона скине першу бомбу, це означатиме знищення для всіх. Протягом останніх кількох років Росія перевіряла свої ядерні здібності, проводячи незліченну кількість навчань, включаючи імітовані запуски ядерної зброї, щоб натякнути НАТО про свої можливості. Останнє таке випробування відбулося менше ніж за тиждень до вторгнення Росії в Україну.

Хоча Пентагон розробляє сценарій, за яким дві великі ядерні держави можуть опинитися у протистоянні, немає чіткої відповіді, яким буде результат. І хоча навряд чи Путін безпосередньо атакував би війська або територію НАТО, завжди існує ризик помилки, що спричинить міжнародний конфлікт.

Щоб зменшити шанси на ядерну атаку, Вашингтон роками намагався залучити Москву до переговорів про обмеження певної зброї малої дальності, але Кремль відмовився. Обидві сторони мають діючу угоду, відому як Новий СНО — договір про обмеження кількості ядерних пускових установок у кожній країні — але термін її дії закінчиться у 2026 році. Країни також планували брати участь у подальших переговорах щодо майбутнього контролю над озброєннями, відомих як Діалог про стратегічну стабільність, але ці дискусії поставлені під сумнів після рішення Росії вторгнутися в Україну.

"На даний момент у нас немає планів щодо наступної ітерації діалогу зі стратегічної стабільності" , — заявив журналістам у п’ятницю речник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Той факт, що Сполучені Штати та Російська Федерація мають два найбільші ядерні арсенали на планеті, в інтересах національної безпеки подбати про те, щоб ядерний матеріал, ядерні боєголовки, ядерні запаси залишалися під контролем" , — продовжив Прайс.

Все ж є сподівання, що Путін не перейде до використання російської ядерної зброї.

Кейтлін Талмадж, доцент кафедри безпеки Джорджтаунського університету, написала в Twitter, що він, ймовірно, використовує ядерну загрозу як щит, за яким "переховує звичайну агресію", знаючи, що це "може стримувати стороннє втручання".