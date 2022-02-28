Укрпошта відновлює роботу. Які відділення вже працюють

Очільник Укрпошти Ігор Смілянський розповів, де працюватимуть поштові відділення сьогодні та що змінилося в роботі пошти. ﻿Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє ЛігаБізнес.

За його словами, Укрпошта скасовує до закінчення бойових дій плату за зберігання посилок.

"Якщо голодні російські солдати не пошкодять їх у Бердянську та деяких інших містах на шляху назад до Росії або до Кобзона, ми їх швидко доставимо, як тільки буде можливість".

Також Укрпошта змінює правила приймання посилок – ВИКЛЮЧНО У ВІДКРИТОМУ ВИГЛЯДІ (війна, все може бути).

"Якщо вони на схід, то радимо почекати кілька днів, щоб наші ЗСУ змогли прибрати дорогі та міста від сміття", – радить Смілянський.

"Міжнародні посилки поки недоступні, а перекази Укрпошта приймає та видає без обмежень, крім країн агресорів звісно, а також залежно від можливостей інкасації. Платежі відділення приймають у звичайному режимі. "Щодо виплати пенсій та субсидій повідомимо невдовзі", – додав Смілянський.

Поштарі розвозять газети та продають товари народного споживання, які залишились.

Відділення сьогодні працюють по звичному графіку понеділка та по часовому індивідуальному графіку, залежно від обставин, орієнтовно з 10:00 до 15:00. Починаючи від 1 березня, надамо більш детальний графік, пояснив голова Укрпошти.

Статус за областями такий: