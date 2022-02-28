Укрпошта відновлює роботу. Які відділення вже працюють
Очільник Укрпошти Ігор Смілянський розповів, де працюватимуть поштові відділення сьогодні та що змінилося в роботі пошти. Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє ЛігаБізнес.
За його словами, Укрпошта скасовує до закінчення бойових дій плату за зберігання посилок.
"Якщо голодні російські солдати не пошкодять їх у Бердянську та деяких інших містах на шляху назад до Росії або до Кобзона, ми їх швидко доставимо, як тільки буде можливість".
Також Укрпошта змінює правила приймання посилок – ВИКЛЮЧНО У ВІДКРИТОМУ ВИГЛЯДІ (війна, все може бути).
"Якщо вони на схід, то радимо почекати кілька днів, щоб наші ЗСУ змогли прибрати дорогі та міста від сміття", – радить Смілянський.
"Міжнародні посилки поки недоступні, а перекази Укрпошта приймає та видає без обмежень, крім країн агресорів звісно, а також залежно від можливостей інкасації. Платежі відділення приймають у звичайному режимі. "Щодо виплати пенсій та субсидій повідомимо невдовзі", – додав Смілянський.
Поштарі розвозять газети та продають товари народного споживання, які залишились.
Відділення сьогодні працюють по звичному графіку понеділка та по часовому індивідуальному графіку, залежно від обставин, орієнтовно з 10:00 до 15:00. Починаючи від 1 березня, надамо більш детальний графік, пояснив голова Укрпошти.
Статус за областями такий:
- Вінницька – працює переважна більшість міських та сільських відділень
- Волинська – працюють міські та частина сільських відділень
- Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення
- Донецька – працюють усі міські відділення, крім поки Маріуполя та Волновахи
- Житомирська – працюють міські та сільські відділення. У разі тривоги припиняємо.
- Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри.
- Запорізька – працюють міські відділення та райцентри.
- Івано-Франківська – працюють всі міські (крім аеропорту) та сільські відділення
- Місто Київ – частково працюють міські відділення. А саме 48 відділень: 17 лівий беріг та 31 правий і Києво-Святошинський.
- Київська – частково працюють, обмежено.
- Кіровоградська – працюють міські відділення.
- Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та скрізь те ми контролюємо територію
- Львівська – працюють міські та сільські відділення
- Миколаївська – місто не працює. Райони у разі можливості відкриваємо
- Одеська – працюють міські та сільські відділення
- Полтавська – працюють міські та сільські відділення
- Рівненська – працюють всі відділення.
- Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно та північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки поки не приймаємо
- Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри
- Харківська – місто – по ситуації. Будемо відкривати те, що можливо: Красноград, Лозова
- Херсонська – працюють частина міських відділень та райцентри де є можливість
- Хмельницька – працюють міські та частина сільських відділень
- Черкаська – працюють всі міські відділення. Область по можливості.
- Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри.
- Чернігівська – місто не працює. Сільські відділення по можливості
- Севастополь. Автономна Республіка Крим – тимчасово не працюємо, але те тимчасово.