Генсек НАТО заявив, що підготував військову допомогу для України

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг 28 лютого повідомив, що готовий посилити підтримку Україні на фоні військового вторгнення з боку РФ. Йдеться про ракети ППО та протитанкову зброю, пише Кароліна Гайдук, РБК-Україна.

За словами Столтенберга, сьогодні у нього відбулася розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Він подякував главі української держави та Збройним силам України за мужність.

"Союзники по НАТО посилюють підтримку ракетами ППО, протитанковою зброєю, а також гуманітарною та фінансовою допомогою" , - заявив генсек НАТО.

Зазначимо, що президент США Джо Байден збере групу реагування на ситуацію в Україні 28 лютого. У зустрічі візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Канади, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Великої Британії, Євросоюзу та НАТО.