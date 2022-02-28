Штаб ЗСУ опублікував листування російського військового з батьками
Полк "Азов" оприлюднив фото смс із телефону вже вбитого російського солдата. Про це у Telegram написав Оперативний штаб ЗСУ.
Текст повідомлень:
- Льоша чомусь ти так довго не відповідаєш, ви точно на навчаннях?
– Мама я вже не в Криму, не на навчаннях.
– А де??? Тато питає, чи можна тобі посилку відправити
– Та яку посилку, я зараз тільки повернутись я хочу
– Що ти говориш таке? Що сталось?
– Мам, я в Україні. Тут справжня війна. Мені страшно, ми херячимо по всіх поспіль, навіть мирних. Нам сказали, що вони нас вітатимуть, а вони кидаються під нашу техніку, не дають проїхати. Називають нас фашистами. Мама мені дуже тяжко.
"Зупиніть війну, виходьте на вулиці. Бо ваші діти помруть – помруть так, як помер власник цього телефону, безглуздо та дуже боляче", – йдеться у повідомленні ЗСУ.