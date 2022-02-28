Обвал цінних паперів російських компаній на Лондонській біржі

Вартість номінованих у доларах цінних паперів російських компаній на Лондонській фондовій біржі різко впала у понеділок, після запровадження санкцій та відключення низки банків РФ від SWIFT. Добірку котирувань опублікував The MarketWatch, повідомляє Ліга.Фінанси.

Протягом першої години після початку торгів папери Ощадбанку обвалилися на 75%, а Лукойлу – на 58%, Роснефть Ойл – на 41% (після того, як BP оголосила про вихід із компанії), Газпром нафта, нафтовидобувна донька Газпрому – на 25% , ФосАгро – на 55%

Вартість російських паперів почала дещо коригуватись станом на 12:00.