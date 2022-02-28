Шмигаль: Україна подає заявку на вступ до ЄС
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у понеділок, 28 лютого, що Україна подає заявку на вступ до Євросоюзу за спеціальною процедурою, повідомляє Корреспондент.
"Українці давно довели, що всі ми є невід'ємною частиною європейської спільноти. Настав час закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою" , - написав він.
Шмигаль зазначив, що ухвалити Україну в ЄС за новою особливою процедурою напередодні після розмови з ним запропонував прем'єр Словаччини Едуард Гегер.
Також уночі президент Володимир Зеленський розмовляв із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Дії загарбника отримали небачений опір. Українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір. Ми розраховуємо, що рішення буде прийняте невідкладно. Як зазначив президент, це і можливо, і справедливо" , - підсумував Шмигаль.