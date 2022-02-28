Шмигаль: Україна подає заявку на вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у понеділок, 28 лютого, що Україна подає заявку на вступ до Євросоюзу за спеціальною процедурою, повідомляє Корреспондент.

"Українці давно довели, що всі ми є невід'ємною частиною європейської спільноти. Настав час закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою" , - написав він.

Шмигаль зазначив, що ухвалити Україну в ЄС за новою особливою процедурою напередодні після розмови з ним запропонував прем'єр Словаччини Едуард Гегер.

Також уночі президент Володимир Зеленський розмовляв із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.