Шойгу: Ядерні сили Росії приведені в боєздатність
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну, що пункти управління Ракетних військ РФ розпочали службу в посиленому складі, повідомляє Українська правда.
"Шойгу доповів Путіну, що відповідно до його наказу чергові зміни пунктів управління Ракетних військ стратегічного призначення, Північного і Тихоокеанського флотів, командування далекої авіації приступили до несення бойового чергування посиленим складом", - повідомляють росЗМІ.