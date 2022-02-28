Хакери зламали найбільші білоруські та російські новинні сайти

Відомі російські та білоруські сайти були зламані хакерами, ймовірно, з угруповання Anonimous, повідомляє Ліга.net.

Злому зазнали сайти деяких російських та білоруських ЗМІ, зокрема ТАСС, "Известия", "Комерсант", lenta.ru, Forbes, "Фонтанка", dev.by, onliner.by та інших.

На зламаних сайтах було залишено послання:

"Дорогі громадяни. Закликаємо вас припинити це безумство, не відправляйте своїх синів і чоловіків на вірну смерть. Путін змушує нас брехати і наражає на небезпеку. Нас ізолювали від усього світу, перестали купувати нафту і газ. Через кілька років ми житимемо як у Північній Кореї Для чого це нам, щоб Путін потрапив у підручники, це не наша війна, зупинимо його!

Це повідомлення видалять, а декого з нас звільнять або навіть посадять. Але ми не можемо це терпіти. Небайдужі журналісти Росії".

Крім того, повідомляється про втрати Росії у війні – 5300 осіб – і паралельно відкривається YouTube-ролик опозиційного каналу NEXTA "Страшні втрати Путіна".

Багато зламаних сайтів вже відновили роботу або залишаються недоступними.