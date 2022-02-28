Бюджету України нічого не загрожує, всі отримають зарплати та пенсії
За словами міністра фінансів, усі потреби держави забезпечуються, повідомляє УНІАН.
Міністр фінансів України Сергій Марченко запевнив, що макрофінансовій стабільності та бюджету нашої країни нічого не загрожує, і всі громадяни отримають пенсії, зарплати та соціальні виплати.
"Міністерство фінансів та органи, підпорядковані Мінфіну (Казначейство, податкова, митниця, Аудит служба), працюють у режимі воєнного часу. Зараз ми функціонуємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Усі потреби держави забезпечуються. Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує ", - написав голова Мінфіну.
За його словами, Мінфін, Казначейство та НБУ здійснюють усі необхідні платежі. Марченко запевнив, що всі громадяни отримають пенсії, зарплати та соціальні виплати.