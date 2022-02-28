Ядерні загрози: Китай закликав Путіна до стриманості

Китай закликав до стриманості після рішення президента РФ Володимира Путіна щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності, повідомляє Європейська правда.

"Усі сторони повинні зберігати спокій, виявляти стриманість і уникати подальшої ескалації", - сказав спікер МЗС Китаю Ван Веньбінь, відповідаючи на запитання журналістів у Пекіні щодо заяви Путіна, яка була сприйнята як загроза, хоча він конкретно не згадав про ядерну зброю.

Китай підтримує всі зусилля щодо розрядки військового протистояння та мирного політичного рішення, заявив представник Китаю.

Відповідаючи на додаткові питання, прессекретар наголосив, що Китай та Росія є "стратегічними партнерами", але не "союзниками". Китай визначає свою власну позицію та політику у кожному окремому випадку.