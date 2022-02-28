Японія виділила вже $200 млн. підтримки Україні

Японія виділяє $100 млн допомоги Україні до вже схваленої підтримки $100 млн і підтримує санкції проти РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з японським прем'єром Фуміо Кісіда, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Провів переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда. Подякував за потужну підтримку Україні у протидії агресії. Японія виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки в $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякую за це! Дійсно, глобальна антивоєнна коаліція діє ", - написав Зеленський у Twitter.