ОДА: у Харківській області мера Південного затримали за держзраду
Сьогодні, 28 лютого, на Харківщині пройшла спецоперація військових. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Внаслідок спецоперації затримано мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділу поліції та дільничного інспектора за статтею "Державна зрада".
"Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі. Це не просто слова. Військові наділі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: "розстрілювати будуть на місці", - наголосив Синєгубов.