ОДА: у Харківській області мера Південного затримали за держзраду

Сьогодні, 28 лютого, на Харківщині пройшла спецоперація військових. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Внаслідок спецоперації затримано мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділу поліції та дільничного інспектора за статтею "Державна зрада".