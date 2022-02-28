ВМС: прикордонники з острова Зміїний живі

Військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні. Про це повідомляє прес-центр Військово-морських сил ЗСУ.

"Щодо морських піхотинців та прикордонників, взятих у полон російськими окупантами на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися, що наші побратими живі і з ними все добре! Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що нібито влада України «забула», "поховали" своїх підлеглих", - заявили у ВМС.

При цьому, пише прес-центр, "морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів" .

"За відсутністю БК вони не змогли продовжити захист острова. У свою чергу, окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розбили інфраструктуру острова: маяк, вежі, антени тощо. Відповідно, зв'язок зі Зміїним був перерваний", - розповіли в прес-центрі.

За інформацією ВМС, "багаторазові спроби зв'язатися з особовим складом і дізнатися про його долю були марними" , а "постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доставити допомогу" морським піхотинцям.