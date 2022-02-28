ВМС: прикордонники з острова Зміїний живі
Військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні. Про це повідомляє прес-центр Військово-морських сил ЗСУ.
"Щодо морських піхотинців та прикордонників, взятих у полон російськими окупантами на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися, що наші побратими живі і з ними все добре! Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що нібито влада України «забула», "поховали" своїх підлеглих", - заявили у ВМС.
При цьому, пише прес-центр,
"морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів" .
"За відсутністю БК вони не змогли продовжити захист острова. У свою чергу, окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розбили інфраструктуру острова: маяк, вежі, антени тощо. Відповідно, зв'язок зі Зміїним був перерваний", - розповіли в прес-центрі.
За інформацією ВМС,
"багаторазові спроби зв'язатися з особовим складом і дізнатися про його долю були марними" , а
"постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доставити допомогу" морським піхотинцям.
"Підбиваючи підсумок сказаному, хочемо додати, ворог ще раз продемонстрував свою сутність. І знову довів, що віри та правди у його діях і словах немає. А своїх побратимів ми чекаємо з нетерпінням і всією душею", – підсумували у ВМС.