У ЄС очікують, що запит Зеленського про невідкладне членство надійде найближчим часом

У Європейському союзі очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати Києву членство у Спільноті, надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це на умовах анонімності у понеділок у Брюсселі повідомив журналістам високопоставлений європейський урядовець.

Відповідаючи на запитання агентства про дії ЄС щодо розгляду запиту Зеленського, він сказав:

"Нам відомо про це. Учора я безпосередньо сім чи дев'ять разів говорив з міністром закордонних справ. Я розумію так, що заявка на її завершальній стадії підготовки. Я очікую, що, швидше за все, ми її отримаємо найближчим часом. Потім, і це цілком очевидно, почнеться процедура відповідно до договору – Рада розгляне заявку дуже швидко, щоб прийняти рішення, чи робити запит щодо термінової думки з боку Європейської комісії, а тому цілком зрозуміло, якою є процедура, тому ми розраховуємо отримати заявку в саме найближчим часом".

Він також деталізував саму процедуру у її класичній формі.

"Дозвольте мені почати з юридичного аспекту. Якщо ви звернетеся до Договору, стаття 49 чітко надає основу щодо того, що будь-яка європейська країна, яка поділяє фу﻿ндаментальні цінності та принципи співтовариства, може запросити членство. Далі, якщо говорити про процедуру, то вона також позначена в цій статті.По-перше, кому заявка має бути надіслана? Відповідно до Договору, заявка має бути надіслана Раді. мають поінформувати Європейський парламент та національні парламенти", - розповів європейський чиновник.

Наступний крок, за його словами, полягає в тому, що Рада з питань спільних справ має ухвалити рішення, чи запросити думку Європейської комісії щодо заявки.

"Якщо вони це зроблять, то потім Комісія, і зазвичай це займає – знову – я не хочу говорити про терміновість – це класична процедура – від 15 до 18 місяців – надасть свою думку. Це може бути довшим і може бути значно швидшим, враховуючи політичну я думаю, що одна з причин, чому це важливо для Зеленського, так це те, що (це може бути використане) потенційно в обговоренні з Росією для знаходження виходу (з війни) ЄС – це проект, який базується на основі миру і вирішення конфлікту шляхом діалогу", - наголосив він.

За словами високопоставленого європейця, питання того, що відбувається в Україні, "постійно в думках наших лідерів".

"Президент Мішель, наприклад, їде сьогодні ввечері до Парижа, де матиме вечерю з президентом Макроном, а також з канцлером Німеччини Шольцем. Пані фон дер Ляйєн також там буде. Я впевнений, що це питання буде предметом обговорення. І звичайно, 10 -11 березня у нас буде неформальний саміт ЄС. Я можу уявити, що тема України буде обговорюватися", - додав він.

Як повідомлялося раніше, у понеділок президент України Зеленський повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу із проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.