У ЄС очікують, що запит Зеленського про невідкладне членство надійде найближчим часом
У Європейському союзі очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати Києву членство у Спільноті, надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це на умовах анонімності у понеділок у Брюсселі повідомив журналістам високопоставлений європейський урядовець.
Відповідаючи на запитання агентства про дії ЄС щодо розгляду запиту Зеленського, він сказав:
"Нам відомо про це. Учора я безпосередньо сім чи дев'ять разів говорив з міністром закордонних справ. Я розумію так, що заявка на її завершальній стадії підготовки. Я очікую, що, швидше за все, ми її отримаємо найближчим часом. Потім, і це цілком очевидно, почнеться процедура відповідно до договору – Рада розгляне заявку дуже швидко, щоб прийняти рішення, чи робити запит щодо термінової думки з боку Європейської комісії, а тому цілком зрозуміло, якою є процедура, тому ми розраховуємо отримати заявку в саме найближчим часом".
Він також деталізував саму процедуру у її класичній формі.
"Дозвольте мені почати з юридичного аспекту. Якщо ви звернетеся до Договору, стаття 49 чітко надає основу щодо того, що будь-яка європейська країна, яка поділяє фундаментальні цінності та принципи співтовариства, може запросити членство. Далі, якщо говорити про процедуру, то вона також позначена в цій статті.По-перше, кому заявка має бути надіслана? Відповідно до Договору, заявка має бути надіслана Раді. мають поінформувати Європейський парламент та національні парламенти", - розповів європейський чиновник.
Наступний крок, за його словами, полягає в тому, що Рада з питань спільних справ має ухвалити рішення, чи запросити думку Європейської комісії щодо заявки.
"Якщо вони це зроблять, то потім Комісія, і зазвичай це займає – знову – я не хочу говорити про терміновість – це класична процедура – від 15 до 18 місяців – надасть свою думку. Це може бути довшим і може бути значно швидшим, враховуючи політичну я думаю, що одна з причин, чому це важливо для Зеленського, так це те, що (це може бути використане) потенційно в обговоренні з Росією для знаходження виходу (з війни) ЄС – це проект, який базується на основі миру і вирішення конфлікту шляхом діалогу", - наголосив він.
За словами високопоставленого європейця, питання того, що відбувається в Україні, "постійно в думках наших лідерів".
"Президент Мішель, наприклад, їде сьогодні ввечері до Парижа, де матиме вечерю з президентом Макроном, а також з канцлером Німеччини Шольцем. Пані фон дер Ляйєн також там буде. Я впевнений, що це питання буде предметом обговорення. І звичайно, 10 -11 березня у нас буде неформальний саміт ЄС. Я можу уявити, що тема України буде обговорюватися", - додав він.
Як повідомлялося раніше, у понеділок президент України Зеленський повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу із проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.
"Ми звертаємось до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями та головне – бути на рівних", - заявив він.