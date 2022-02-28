Чехія відкликає ліцензію дочки Сбербанка

Чеський центробанк почав відкликання ліцензії дочки російського Сбербанк. Ліквідність банку впала після вторгнення Росії в Україну, у частині країн ЄС роботу групи заблоковано, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що ліквідність банку погіршилася через масивний відплив депозитів з початку війни.

Центробанк раніше ухвалив попередній захід, який забороняє банку розпоряджатися активами та зобов’язаннями, зокрема надавати нові кредити та відкривати депозити.

"Правління банку визнало, що Sberbank CZ – банкрут, і в розумні строки виправити це іншими інструментами неможливо. Також вважається, що ухвалене рішення не вплине на стабільність чеського фінансового сектору", – йдеться в повідомленні.

Клієнти-вкладники Sberbank CZ отримають гарантовану суму страхування – 100 тис євро на клієнта.

Чеський центробанк входить до європейського банківського регулятора Single Resolution Board (SRB). Оскільки Sberbank CZ є частиною транскордонної групи Sberbank Europe AG, SRB був поінформований про рішення Чеського нацбанку.

При цьому на сайті регулятора зазначається, що філії Sberbank Europe AG в Австрії, Словенії та Хорватії "вже падають і, найімовірніше, збанкрутують" через потужний відплив активів.

Наразі на ці дочки Сбербанку в Європі накладено мораторій – вони не можуть проводити жодні розрахунки, а кошти з депозитів можна виводити в межах дозволеного національним регулятором обсягу.

Sberbank Europe AG розташована в Австрії та володіє філіями в Німеччині, Хорватії, Словенії, Чехії, Угорщині, Боснії та Герцеговині і Сербії. Група має 185 філій у Європі та управляє активами на 13,6 млрд дол.