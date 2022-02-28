Харківська міськрада: Після останнього обстрілу Харкова 31 особу поранено
Внаслідок останнього обстрілу Харкова до лікарень надійшло 15 військових та 16 цивільних із пораненнями різного ступеня тяжкості, одна жінка (цивільна) померла. Про це заявляє Харківська міськрада, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Оскільки обстріл закінчився нещодавно, кількість поранених може змінитися, а кількість загиблих буде повідомлено пізніше" , - повідомляє сайт Харківської міськради у понеділок.
За інформацією міськради, за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А. І. Мещанінова та міську клінічну багатопрофільну лікарню №25 надійшло 44 поранених, з них – 20 військових. З тих, що надійшли, померли двоє військових і п'ять цивільних.
Раніше російська армія обстріляла Харків із градів.