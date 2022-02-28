Арестович озвучив позицію України на переговорах із Росією

Україна на переговорах із Росією, які у понеділок, 28 лютого, проходять у Білорусі, вимагає припинити бойові дії та повністю вивести російські війська. Про це в ефірі телеканалу "Настоящее Время" заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Корреспондент.

Арестович заявив, що відповідно до міжнародних конвенцій, у тому числі Віденської конвенції про дипломатичні зносини, перебіг переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять спільне комюніке.

"Давайте не порушуватимемо. Позиція наша приблизно зрозуміла: жодних умов та ультиматумів", – сказав він.

За його словами, вперше Київ відмовився брати участь у переговорах через те, що російська сторона хотіла зайти "збоку: ви там капітулюйте, а потім ми з вами розмовлятимемо".

"Ми посміялися від душі в Офісі і вперше відмовили в переговорах. Коли вони вдруге попросили, а сам факт того, що вони просять першими нас про переговори, багато про що говорить, на мій погляд, і пообіцяли зняти попередні умови, ми на це погодилися", – розповів Арестович.

Він зазначив, що умови України зрозумілі – припинення вогню та виведення всіх російських військ із території України, і це лежить на столі з українського боку.

Відповідаючи на уточнюючі питання, Арестович заявив, що йдеться, зокрема, і про виведення російських військ із території Криму та Донбасу.

"Всіх військ з території України. Все одно поховають усіх, тому краще піти добровільно. Ви не уявляєте, що тут діється. У нас понад 100 тисяч резервістів за добу встали до ладу", - підсумував він.

При цьому пізніше у коментарі ЗМІ Арестович заявив, що це його особиста думка, а не Офісу президента.