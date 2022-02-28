КМДА: у Києві комендантська година триватиме з 20:00 до 07:00

Комендантська година у Києві відсьогодні, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 7:00. Про це повідомила﻿ пресслужба КМДА.

У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва.

Перепустки, видані до цього, скасовуються.

Перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено, зазначили в КМДА.

"Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога" , - йдеться в повідомленні. ﻿

У КМДА додали, що під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.

Також сьогодні робота наземного транспорту та метрополітену припиняється о 19:00.