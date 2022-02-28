"Укрзалізниця" закликає країни Європи та Азії припинити залізничні перевезення з Росією

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) звернулося до всіх країн Європи та Азії із закликом зупинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій з країною-агресором - Російською Федерацією, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється в офіційному телеграм-каналі УЗ, відповідне звернення розіслане адміністраціям усіх залізниць, які здійснюють перевезення з Росією.

"Закликаємо залізничні адміністрації всіх країн, що межують з РФ, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною. Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЗ з усіх міжнародних організацій", - зазначено у зверненні "Укрзалізниці".

Компанія також підкреслила, що всі провідники, укладачі поїздів, диспетчери та машиністи РЗ, які виконують злочинні накази та танки, що везуть, військову техніку та окупантів у коридори України, своїми діями вбивають мирне населення та здійснюють геноцид над українським народом.