Україна закликає Інтерпол терміново виключити Росію

Влада України закликає Виконавчу раду Інтерполу негайно виключити Росію зі складу організації. Про це заявив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росію має бути виключено зі складу організації Інтерпол за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні", — написав він у соціальній мережі Facebook.

Міністр повідомив, що влада закликає Виконавчу раду Інтерполу негайно ухвалити таке рішення.