Україна закликає Інтерпол терміново виключити Росію

Україна закликає Інтерпол терміново виключити Росію

Влада України закликає Виконавчу раду Інтерполу негайно виключити Росію зі складу організації. Про це заявив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росію має бути виключено зі складу організації Інтерпол за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні", — написав він у соціальній мережі Facebook.

Міністр повідомив, що влада закликає Виконавчу раду Інтерполу негайно ухвалити таке рішення.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics