Гайдай: обстріляний Сєвєродонецьк, є загиблі

Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк: є загиблі, постраждалі, перебито газопровід Про це у Facebook написав керівник Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.

Голова ВЦА розповів про шість місць обстрілу.

Одна жінка загинула внаслідок прямого попадання. Ще двоє людей, за словами Гайдая, госпіталізовані до травматологічного відділення у середньому та важкому стані.

Також окупанти пошкодили газопровід. На місце направлено бригаду міськгазу.

Обстрілами пошкоджені будинки та знищено автомобіль.