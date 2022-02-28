Венедиктова: мера Куп'янська підозрюють у держзраді за здачу міста

Прокуратура повідомила меру Куп’янська Харківської області Геннадію Мацегорі з партії ОПЗЖ підозру у держзраді та зазіхання на територіальну цілісність України за здачу міста військам РФ.﻿ Про це, посилаючись на генерального прокурора Ірину Венедіктову, повідомляє Новое время.

За її словами, 27 лютого Куп’янський міський голова запропонував командуванню Збройних сил РФ надати підтримку та матеріальне забезпечення окупантам свого міста.