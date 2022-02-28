Росія закриває своє небо для авіакомпаній 36 країн

Після того, як практично все європейське та північноамериканське небо закрите для російських авіакомпаній, Росія вирішила закрити своє небо для авіакомпаній 36 країн, повідомляє Страна UA.

Серед них такі європейські як Австрія, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Естонія.

І низка країн поза Євросоюзом: Албанія, Ангілья, Британія, Британські Віргінські острови, Гібралтар, Джерсі, Канада, Норвегія.