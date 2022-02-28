Євросоюз уперше в історії активізує директиви тимчасового захисту
Європейський Союз найближчим часом має намір активізувати наявні, але ніколи раніше не застосовувані Директиви тимчасового захисту, що дасть змогу українським біженцям, які змушені залишити країну через війну Росії, отримати захист у ЄС на термін до 12 місяців, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Уперше в історії сьогодні буде введено в дію Директиви тимчасового захисту. Це законодавчий інструмент, який існує, але ніколи не застосовувався. Коли ці директиви буде активовано, це дасть змогу українським громадянам отримати автоматичний захист на початковий період до 12 місяців, який потім може бути продовжено на шість місяців. Я очікую, що це рішення буде ухвалено дуже швидко", - сказав у понеділок у Брюсселі на умовах анонімності високопоставлений європейський чиновник.
Він також заявив, що пишається Європою за те, як вона прийняла 380000 біженців з України, яких "вітали відкритими обіймами".
"Я вчора розмовляв із колегою з Польщі, й він сказав, що це неймовірно! Ми в уряді (Польщі) приготували 100 тисяч місць для розселення українських біженців, але жодне з цих місць не було використано – на кордоні в нас величезний затор із машин людей, які їдуть із Польщі на кордон з Україною не для того, щоб їхати в Україну, а для того, щоб вітати біженців і пропонувати їм дах у їхніх власних оселях. Німеччина пропонує безкоштовні квитки на поїзд на Дойчебан із Польщі до Німеччини для біженців. Інші країни також пропонують тимчасове розміщення", – емоційно переказав чиновник.