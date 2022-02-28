Більше не нейтральна: Швейцарія запроваджує санкції проти Росії
Швейцарія вирішила визнати санкційні обмеження Євросоюзу, запроваджені щодо Росії за вторгнення Кремля до України, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив президент Швейцарії Іньяціо Кассіс.
Вторгнення Росії в Україну він назвав неприйнятним з погляду і міжнародного права, і моралі.
Зазначається, що уряд "вирішив застосувати повністю всі європейські санкції та заморозити російські активи".
Швейцарія є країною з нейтральним статусом із 1815 року. Вона вже представляла треті держави там, де вони перервали дипломатичні відносини. Швейцарська Конфедерація не входить ані до Євросоюзу, ані до НАТО.