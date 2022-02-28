Банки вводять кредитні канікули та пільги

Українські банки запровадили низку пільг та акцій для клієнтів: кредитні канікули, скасування комісій та продовження термінів дії карток, повідомляє Новое время.

Альфа-Банк Україна скасував комісію (1% + 5 грн) за переказ коштів із картки Альфа-Банку Україна на карти інших банків. Також збільшено ліміти до 1 млн грн на місяць на переказ коштів між клієнтами Альфа-Банку Україна в Sense SuperAppт (раніше було 500 тис. грн на місяць). Ліміт на одну операцію становить 50 тис. грн., ліміт на перекази протягом доби — 500 тис. грн.

monobank продовжив на місяць пільговий період користування кредитом та скасував внесення обов’язкового платежу цього місяця.

"Ми не виносимо заборгованість на прострочення і не нараховуємо жодних штрафів та підвищених відсотків за непогашення заборгованості" , — заявив співзасновник необанку Олег Гороховський.

Ощадбанк 27 лютого продовжив дію своїх карток, термін яких завершився, до 1 серпня 2022 року в автоматичному режимі: картками можна розраховуватись у торгово-сервісній мережі, знімати готівку у банкоматі тощо.

Окрім того, Ощадбанк з 24 лютого скасував комісію на зарахування зарплати працівникам бюджетних організацій.

ПУМБ не стягуватиме штрафи за прострочену заборгованість і не застосовуватиме підвищену процентну ставку за всіма кредитами.

"Термін внесення обов’язкового платежу за кредитними картками, який настає 28 лютого, ПУМБ продовжує на місяць без нарахування додаткових відсотків та комісій" , — заявили в банку.

Також із 27 лютого ПУМБ повернув можливість використання кредитного ліміту у розмірі до 5 тис. грн для активних клієнтів.

Райффайзен Банк запровадив кредитні канікули терміном на два місяці для всіх клієнтів — на березень та квітень для фізосіб, приватних підприємців та корпоративних клієнтів. Клієнти отримають повідомлення про кредитні канікули через Viber, SMS чи менеджерів банку.

Раніше також повідомлялося, що ПриватБанк з 1 березня 2022 року запровадить кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками.