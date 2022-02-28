Дерипаска закликав закінчувати з «держкапіталізмом» у Росії

Російський мільярдер, співвласник Русала Олег Дерипаска різко висловився про підвищення ключової ставки російським центробанком з 9,5% до 20% річних і наказ Мінфіну компаніям з валютною виручкою конвертувати 80% своїх доходів у рублі, повідомляє Новое время.

Його коментар опубліковано на каналі в Telegram.

"Підйом ставки, обов’язковий продаж валюти (зараз ще згадають, що за курсом, встановленим ЦБ на дату проведення розрахунків) — це перший тест на те, за чий рахунок реально буде цей банкет" , — написав він.

Дерипаска додав, що «дуже хочеться роз’яснень і виразних коментарів щодо економічної політики найближчих трьох місяців».

"Якщо це реальна криза, то потрібні і реальні кризові менеджери, а не фантасти з пачкою презенташок. Зараз, як у 2014-му, пересидіти не вдасться. Необхідно змінювати економічну політику, треба закінчувати весь цей держкапіталізм" , — заявив мільярдер.

США та ЄС вже оголосили кілька пакетів жорстких санкцій проти Росії через початок повномасштабної війни в Україні. Ряд її банків відключать від SWIFT. Також санкції запроваджуються проти російського центробанку. США, ЄС, Британія та низка інших країн забороняють фізичним та юридичним особам проводити операції з Центральним банком РФ, Фондом національного добробуту та Міністерством фінансів Росії. Таким чином, вони перекриють її доступ до резервів для підтримки рубля, що стрімко знецінюється. Він сьогодні обвалився на 40%. Курс російської валюти впав з 84 руб./$ на закритті торгів у п’ятницю до 118 руб./$, що є новим рекордом. Згодом російська валюта відіграла частину падіння.

Через початок повномасштабної війни Росії в Україні російським олігархам загрожують санкції. За даними Bloomberg, Європейський союз обговорює запровадження санкцій проти низки найбагатших росіян, а також топ-менеджерів держкомпаній та пропагандистських ЗМІ через вторгнення Росії до України. У списку, з яким ознайомилося агентство, є, зокрема, металургійний магнат Алішер Усманов, власники Альфа-Груп Михайло Фрідман та Петро Авен, а також Олексій Мордашов, який контролює велику сталеливарну компанію Северсталь.

США ввели санкції проти Дерипаски у 2018 році, пояснивши своє рішення тим, що бізнесмен займався «різноманітною зловмисною діяльністю по всій земній кулі», представляючи інтереси російської влади. Під санкції потрапили також компанії Русал та En+.