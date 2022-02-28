Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter, що переговори між українською та російською делегацією тривають, третій раунд розпочнеться за кілька хвилин, повідомляє Новое время.

Переговори на українсько-білоруському кордоні розпочалися близько 13:20. До складу української делегації увійшли голова фракції Слуга народу Давід Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, очільник делегації України в тристоронній контактній групі (ТКГ) Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Російську делегацію очолює помічник президента РФ, колишній міністр культури Володимир Медінський. За інформацією джерела НВ, в російську делегацію входять також голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький і представник РФ у ТКГ Борис Гризлов.

В Офісі президента України заявили, що ключовим питанням переговорів є негайне припинення вогню та відведення військ з території України.

27 лютого в ОП повідомили, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко та президент України Володимир Зеленський домовилися про зустріч української делегації з російською на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять. Вона проходить без попередніх умов.