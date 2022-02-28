Мінфін Франції конфіскує майно олігархів з РФ
Франція має намір конфіскувати нерухомість, яхти, автомобілі та інші активи російських олігархів, які перебувають під санкціями Євросоюзу через уторгнення РФ до України. Про це, посилаючись на заяву міністра фінансів Франції Брюно Ле Мера західним ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.
Він підкреслив, що французька влада виявить усіх громадян Росії з активами у Франції, які
"можуть бути додані до європейського санкційного списку через зв'язки із російським урядом".
"Ми отримаємо законні підстави для конфіскації всіх цих активів", — заявив Ле Мер.