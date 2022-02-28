Мінфін Франції конфіскує майно олігархів з РФ

Франція має намір конфіскувати нерухомість, яхти, автомобілі та інші активи російських олігархів, які перебувають під санкціями Євросоюзу через уторгнення РФ до України﻿. Про це, посилаючись на заяву міністра фінансів Франції Брюно Ле Мера західним ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

Він підкреслив, що французька влада виявить усіх громадян Росії з активами у Франції, які "можуть бути додані до європейського санкційного списку через зв'язки із російським урядом" .