Компанія Airbnb надасть тимчасовий прихисток 100 тисячам українців

Онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі Airbnb та некомерційна асоціація Airbnb.org оголосили, що працюють над тим, щоб безкоштовно розмістити у країнах Європи до 100 тисяч біженців з України. Про це написав генеральний директор Airbnb Брайан Ческі, повідомляє Укрiнформ.

За його словами, для досягнення цієї мети Airbnb потрібно більше людей, які можуть запропонувати своє житло в сусідніх з Україною країнах, включаючи Польщу, Німеччину, Угорщину та Румунію.

Зазначається, що все перебування для біженців буде безкоштовним, воно фінансується Airbnb, донорами та "щедрими господарями".

Донорів запрошують підтримати ініціативу Airbnb донатами у благодійний фонд компанії — Airbnb.org.