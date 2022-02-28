Усі громадяни отримають пенсії, зарплати та соцвиплати - Мінфін

Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує, Міністерство фінансів та підпорядковані йому держоргани – Державна податкова, митна служби, Держказначейство та Державна аудиторська служба – функціонують у режимі воєнного часу 24 години на добу сім днів на тиждень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Усі потреби держави забезпечуються. Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує. У тісній координації Мінфін, Казначейство та НБУ здійснюють усі необхідні платежі. Запевняю, всі громадяни отримають пенсії, зарплати та соціальні виплати", – написав міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook у понеділок .