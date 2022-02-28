Угорщина не дозволить транзит зброї для України через свою територію
Будапешт ухвалив рішення не відправляти в Україну зброю чи війська, а також не дозволить транзит летальної зброї через свою територію, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
"Причина прийняття цього рішення полягає в тому, що такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій, і… ми повинні забезпечити безпеку Угорщини… щоб ми не втягувалися в цю війну", — сказав Сійярто після зустрічі з косовським главою МЗС Донікою Герваллою.