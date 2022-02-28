Макрон провів чергові переговори з Путіним
У понеділок, 28 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів чергову телефонну розмову з Володимиром Путіним. Про це, із посиланням на французьке телебачення, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Переговори президентів тривали близько 1,5 години.
Під час розмови Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню та забезпечити безпеку основних доріг в Україні.
Як повідомив Єлисейський палац, за цими пунктами керівник Кремля
"підтвердив готовність брати участь".