Бербок вважає швидкий вступ України до ЄС неможливим

Бербок вважає швидкий вступ України до ЄС неможливим
Фото: Анналена Бербок

Питання про приєднання України до ЄС не може бути вирішене протягом кількох місяців. Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Входження до ЄС - це не те, що можна зробити за кілька місяців", - сказала вона у Берліні в понеділок.

У понеділок уранці президент України Володимир Зеленський звернувся до ЄС із проханням про негайне приєднання за спеціальною процедурою.

"Ми звертаємося до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою", - заявив він.

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