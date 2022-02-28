Бербок вважає швидкий вступ України до ЄС неможливим

Питання про приєднання України до ЄС не може бути вирішене протягом кількох місяців. Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Входження до ЄС - це не те, що можна зробити за кілька місяців" , - сказала вона у Берліні в понеділок.

У понеділок уранці президент України Володимир Зеленський звернувся до ЄС із проханням про негайне приєднання за спеціальною процедурою.