Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Щойно президент України Володимир Зеленський підписав історичний документ - заявку на членство України в Європейському Союзі", - написав заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіг у Фейсбук.

Спільна заява була підписана з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Документи вже в дорозі до Брюсселя! Вітаю, Україно, вітаю всіх нас! Історія робиться зараз!" - додав Сібіга.
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