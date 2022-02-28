Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щойно президент України Володимир Зеленський підписав історичний документ - заявку на членство України в Європейському Союзі", - написав заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіг у Фейсбук.

Спільна заява була підписана з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.