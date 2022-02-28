Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС
Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щойно президент України Володимир Зеленський підписав історичний документ - заявку на членство України в Європейському Союзі", - написав заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіг у Фейсбук.
Спільна заява була підписана з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
"Документи вже в дорозі до Брюсселя! Вітаю, Україно, вітаю всіх нас! Історія робиться зараз!" - додав Сібіга.