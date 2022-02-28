Кива, який втік з України перед початком війни, приїхав до Москви

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який втік до Іспанії перед початком війни Росії проти України, перебуває в Москві і відвідує ефіри російських пропагандистів, де поширює фейки про Україну, повідомляє Новое время.

У ході ефіру він називав українців та росіян «одним народом» і заявляв, що Росія почала війну через нібито «роботу Заходу»

За словами Киви, в Україні нібито «все наповнене нацизмом».

"Сьогодні Зеленський виконує страшну місію: він затягує цю війну. Сьогодні все в Україні просякнуте смертю. Хто сьогодні лишився в Україні? Мільйони українців, які вірять і ми є братськими сусідніми країнами. В Україні все просякнуте нацизмом. І це найжахливіше», - сказав він.

Згідно з даними ЗМІ, Кива разом із цілою низкою своїх однопартійців по ОПЗЖ перед початком війни покинув Україну.