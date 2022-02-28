YouTube заблокував в Україні низку російських телеканалів

YouTube заблокував в Україні низку російських пропагандистських ЗМІ на тлі вторгнення Росії в Україну.﻿ Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє Новое время.

Йдеться про канали Перший канал, Звезда, ТНТ, Россия сегодня, Рен ТВ та інші.

"Фактично всі прокремлівські рупори. Продовжуємо бути в діалозі із платформою, щоб заблокувати ці канали на сервісі повністю. Як Міністерство культури та інформполітики просило раніше" , - резюмував він.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок «воєнної операції» проти України. Раніше російський уряд багаторазово заявляв, що не нападатиме на Україну, при цьому місяцями стягував війська та техніку до українських кордонів.

Протистояння продовжується п'ятий день. Росія наступає з півночі, сходу та півдня.

Вторгнення Росії супроводжується артилерійським обстрілом українських міст по всій країні, через кордон рухається військова техніка.