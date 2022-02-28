Подоляк: Делегації України та РФ їдуть до столиць для консультацій
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив за підсумками переговорів української та російської делегацій, що сторони їдуть у столиці для консультацій, повідомляє Новое время.
Основною метою переговорів було обговорення питань припинення вогню та бойових дій на території України.
"Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення. Щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації в логістичні рішення, сторони їдуть для консультацій до своїх столиць. Сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду переговорів, на яких ці теми матимуть конкретну практику розвитку", — заявив Подоляк.