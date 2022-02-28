Подоляк: Делегації України та РФ їдуть до столиць для консультацій

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив за підсумками переговорів української та російської делегацій, що сторони їдуть у столиці для консультацій, повідомляє Новое время.

Основною метою переговорів було обговорення питань припинення вогню та бойових дій на території України.