Міносвіти скасувало державну підсумкову атестацію 2021/2022

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розпорядився звільнити від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнено від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році", - написав Шкарлет у Telegram-каналі.

Міністр зазначив, що такі дії вимушені, адже головне сьогодні – збереження здоров'я та життя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.