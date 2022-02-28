Борель: ЄС передасть Україні дані космічної розвідки про війська РФ
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз передасть Україні дані космічної розвідки про переміщення російських військ. Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Новое время.
Зазначається, що Євросоюз попросив свій супутниковий центр у Мадриді надати Україні розвідувальні дані про пересування російських військ, зазначив Боррель.
Він додав, що країни ЄС сповнені рішучості й надалі збільшувати військову підтримку Києва.
Боррель додав, що санкції ЄС, запроваджені проти Росії, дорого коштуватимуть Європі, втім вони необхідні.
"Але ми маємо бути готові заплатити цю ціну, інакше в майбутньому нам доведеться заплатити набагато більше", - сказав Боррель.