Борель: ЄС передасть Україні дані космічної розвідки про війська РФ

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз передасть Україні дані космічної розвідки про переміщення російських військ.﻿ Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Новое время.

Зазначається, що Євросоюз попросив свій супутниковий центр у Мадриді надати Україні розвідувальні дані про пересування російських військ, зазначив Боррель.

Він додав, що країни ЄС сповнені рішучості й надалі збільшувати військову підтримку Києва.

Боррель додав, що санкції ЄС, запроваджені проти Росії, дорого коштуватимуть Європі, втім вони необхідні.