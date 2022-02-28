Столтенберг: НАТО не собирается закрывать небо над Украиной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что в альянсе исключают возможность введения "бесполетной зоны" над Украиной. Об этом, ссылаясь на американское телевидение, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У нас нет намерений входить в Украину ни по земле, ни по воздуху", – заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли он исключить введение альянсом "бесполетной зоны" над Украиной.
По его словам, в настоящий момент на НАТО лежит ответственность за обеспечение того, чтобы этот конфликт
"не вышел из-под контроля, не обострился еще больше и не превратился в полномасштабную войну в Европе с участием союзников по НАТО".