Столтенберг: НАТО не собирается закрывать небо над Украиной

Столтенберг: НАТО не собирается закрывать небо над Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что в альянсе исключают возможность введения "бесполетной зоны" над Украиной. Об этом, ссылаясь на американское телевидение, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас нет намерений входить в Украину ни по земле, ни по воздуху", – заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли он исключить введение альянсом "бесполетной зоны" над Украиной.

По его словам, в настоящий момент на НАТО лежит ответственность за обеспечение того, чтобы этот конфликт "не вышел из-под контроля, не обострился еще больше и не превратился в полномасштабную войну в Европе с участием союзников по НАТО".

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