Путін пообіцяв Макрону припинити атакувати мирне населення України

Президент країни-агресора Володимир Путін пообіцяв лідерові Франції Еммануелю Макрону припинити атаки на мирне населення України, повідомляє Новое время.

Єлисе ﻿ йський палац зазначається, що російський президент пообіцяв виконувати три пункти, які б убезпечили мирне населення України.

припинення всіх авіаударів та нападів на цивільне населення та місця їхнього проживання;

збереження усієї цивільної інфраструктури;

забезпечення безпеки основних доріг, зокрема дороги на південь від Києва.

Також Макрон закликав Путіна дотримуватися міжнародного гуманітарного права.