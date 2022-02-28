Путін пообіцяв Макрону припинити атакувати мирне населення України
Президент країни-агресора Володимир Путін пообіцяв лідерові Франції Еммануелю Макрону припинити атаки на мирне населення України, повідомляє Новое время.
Єлисейський палац зазначається, що російський президент пообіцяв виконувати три пункти, які б убезпечили мирне населення України.
- припинення всіх авіаударів та нападів на цивільне населення та місця їхнього проживання;
- збереження усієї цивільної інфраструктури;
- забезпечення безпеки основних доріг, зокрема дороги на південь від Києва.
Також Макрон закликав Путіна дотримуватися міжнародного гуманітарного права.